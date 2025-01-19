ماذا قال؟

أعرب نجم برشلونة بيدري عن استيائه من تعادل فريقه أمام خيتافي بنتيجة 1-1 أمس السبت في الدوري الإسباني.

واستمرت سلسلة برشلونة الخالية من الانتصارات في الليجا، حيث فقد نقطتين حاسمتين أمام خيتافي، على الرغم من تقدمه المبكر عن طريق هدف جول كوندي.

وفشل العملاق الكتالوني في تسجيل أي فوز في آخر 4 مباريات بالليجا، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو، و5 نقاط عن ريال مدريد (خاض مباراة أقل).

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واستبعد بيدري فريقه عمليًا من المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث اعترف بأن الناديين المدريديين هما المرشحان للفوز بالبطولة.

وقال في حديث للصحفيين بعد مباراة خيتافي: "ربما يتعين علينا أن نكون مثاليين ونفوز بجميع المباريات المتبقية لنكون قادرين على التعويض في الدوري الإسباني".

وختم: "من الصعب دائمًا اللعب ضد خيتافي، إنهم يدافعون بتكتل منخفض، الأمر معقد، لكن كان يجب أن ندافع عن تقدمنا بشكل أفضل".