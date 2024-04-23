"أنت كذّاب وأحمق".. رد ناري من شقيق بيدري على أحد منتقديه!

"ستضعه الحياة في المكان الذي يستحقه"

تلقى بيدري، نجم برشلونة، انتقادات عديدة من مشجعي الفريق، بعد مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي حسمها النادي الملكي (3-2) في الدوري الإسباني.

ورد فرناندو جونزاليس عن الانتقادات الموجهة إلى شقيقه "بيدري"، والمتعلقة بالتزامه في التدريبات واتباعه نمط حياة وعادات جيدة.

وقال فرناندو، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت ردًا على أحد منتقدي بيدري: "قد تعجبك أو لا تعجبك مسيرة أخي الرياضية، لكن الشك في عمله والتزامه يعني أنك جاهل ولا تعرفنا على الإطلاق. أنت كذاب وأحمق".

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وأضاف: "إذا كنا سنخرج، نحن في سن ذلك، نحن شباب، وقبل كل شيء نحن أشخاص، لكننا عادة ما نتبع النظام الغذائي ونشاهد كرة القدم نغسل أسناننا وننام، ربما تقصد هذا".

وختم: "رغم أن كل شيء الآن عبارة عن هجوم وانتقادات، لكني أعرف أخي أكثر من غيري، وواثق أنه بفضل عمله وتضحياته، ستضعه الحياة في المكان الذي يستحقه، إنها مسألة وقت فقط".

وجاءت الانتقادات الموجهة إلى بيدري بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، والمردود البدني المنخفض الذي يقدمه مؤخرًا.