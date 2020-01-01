رسمياً | بيجوفيتش ينضم إلى ميلان

البوسني بديلاً لرينا

أعلن ميلان التعاقد مع الدولي البوسني أزمير بيجوفيتش، حارس بورنموث وقارباخ، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ليعوض رحيل بيبي رينا.

ويرحل رينا عن ميلان في انتقالات يناير هو الآخر بعدما أتم اتفاقه مع أستون فيلا ليلعب معه معاراً حتى نهاية الموسم الجاري، ليستعيد وضعيته أساسياً التي فقدها في ميلان.

وذكر الروسونيري في بيان رسمي أن الحارس صاحب الاثنين وثلاثين عاماً تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح، وعلى إثر ذلك وقع عقداً مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويملك بورنموث بطاقة اللاعب البوسني، ولكنه يلعب منذ بداية الموسم مع قارباخ الأذربيجاني معاراً، وخاض 10 مباريات رفقة الفريق حتى الآن.

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وسبق لبيجوفيتش اللعب بألوان تشيلسي، ستوك سيتي، بورتسموث، وعدة أندية بالدرجات السفلى للدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة ضمن مشواره الطويل بإنجلترا.

ويحتل جيانلويجي دوناروما المركز الأساسي لحراسة مرمى ميلان، وهو ما جعل رينا يتحول للاحتياطي بعدما كان أساسياً في فترته السابقة مع نابولي.

وفاز الروسونيري على كالياري بهدفين نظيفين مساء السبت في السيري آ، ليستعيد توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية.