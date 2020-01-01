بيجوفيتش: كورونا أعاد لي شغف كرة القدم

الحارس البوسني أكد أنه يشعر بأنه يعيش كابوس

كشف أسمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث الإنجليزي والمعار إلى ميلان الإيطالي، عن تفاصيل حياته بعد توقف الحياة في المدينة الإيطالية بسبب فيروس كورونا الجديد.

وكان بيجوفيتش قد انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي حتى نهاية الموسم، قادماً من بورنموث.

وقال بيجوفيتش في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "الشوارع فارغة تشعر بأنك تعيش في مدينة رعب تتمنى أن تسمع أصوات الأخرين، أعتقد أن الضوضاء كانت شيء صحي لا نعلم قيمته".

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وأضاف: "لا أعتقد أن الناس يعرفون مدى سوء الوضع الذي نمر به، الأمور ليست كما يظن الجميع بأنها فترة صعبة والناس تغني من الشرف وكل شيء يمر، لكنني أعلمكم بأن هذا الأمر هو كابوس كبير للغاية.

وتطرق بيجوفيتش لتسارع الأحداث، قائلاً: "في البداية لعبنا بدون جمهور ولم تكن تجربة رائعة على الإطلاق، ثم في اليوم التالي توقف كل شيء، كل هذا حدث بسرعة كبيرة".

وأردف: "وصول المرض إلى لاعبين لعبت أمامهم أمر مرعب للغاية، هنالك 7 لاعبين وصل إليهم المرض في إيطاليا، لكن الحارس أبدى خوفه من التسارع الغير مفهوم للمرض".

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واعترف: "توقف الكرة جعلني أعود بالشغف الذي بدأت به حياتي معها، أتشوق بالعودة إلى المران وملاقاة اللاعبين وممارسة الأنشطة اليومية المعتادة التي كنا نقوم بقا".

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف بشكل رسمي منذ أسبوع ومن المتوقع أن يستمر الإيقاف وقتاً طويلاً.