"ستعودون لي يومًا" .. بيتسو موسيماني يرسل رسالة إلى مسؤولي الأهلي بعد سؤال "أقالوك لأنهم لم يحبوك؟!"

الجنوب إفريقي غضب كثيرًا بعد رحيله عن الأهلي بنهاية موسم 2022-23..

لم يكن الإعلام ليفوت فرصة وجود المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني في جدة إلا ويسأله عن فترته السابقة مع الأهلي، التي كانت خلال نشاط الراقي في دوري يلو للدرجة الأولى.

الجنوب إفريقي قاد الاستقلال الإيراني أمس الإثنين، للتعادل أمام الراقي (2-2)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

هذه المواجهة هي الأولى لموسيماني أمام الراقي بعدما قاده في موسم (2022-2023) لتحقيق لقب دوي يلو والصعود من جديد لدوري روشن السعودي قبل أن تتخلى عنه الإدارة وترفض تفعيل بند التجديد في نهاية الموسم نفسه.

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مراسل برنامج "أكشن مع وليد" سأل بيتسو عن رحيله ورفض الإدارة لاستمراره، خاصةً وأنه هاجم إدارة الراقي على خلفية هذا القرار في أكثر من مرة، وهذه المرة كان السؤال "هل أقالوك لأنهم لم يحبوك".

موسيماني رد ضاحكًا: "لا أعلم، لكن قد يتصلون بي في يوم من الأيام لأعود".

سؤال المراسل ربما يسقط على تصريحات موسيماني التي أطلقها أكثر من مرة بشأن عدم منحه فرصة كافية للتدريب خارج القارة السمراء، كونه مدرب إفريقي على عكس الأوروبيين.

يذكر أن الجنوب إفريقي عمل في السعودية بعد الأهلي، إذ قاد الوحدة من يوليو 2023 إلى نوفمبر من العام ذاته، ثم أبها من يناير إلى يونيو 2024، قبل أن يتجه للعمل مع الاستقلال الإيراني.