الأهلي ضد الاستقلال | الراقي يعاني حقًا فارفعوا القبعة لماتياس يايسله .. وكل شيء يتغير إلا بيتسو موسيماني!

التعثر الأول للأهلي في النخبة الآسيوية..

بعد خمس جولات من الانتصارات والأداء الرائع، أتت مواجهة الاستقلال الإيراني لتوقف قطار الأهلي السعودي وتحوله من "آسيوي" إلى "محلي"!

الراقي على أرضه ووسط جماهيره فشل في تحقيق الفوز أمام الفريق الإيراني، واكتفى بنقطة التعادل (2-2)، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، في مباراة مملة في شوطها الأول والثاني باستثناء الربع ساعة الأخيرة تقريبًا، التي حملت الإثارة في ظل التغييرات التي أجراها المدربان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الاستقلال، والألماني ماتياس يايسله مع الأهلي.

هذا التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 16 في صدارة جدول ترتيب مجموعة الغرب "مؤقتًا"، فيما يحل الاستقلال في المركز الثامن برصيد خمس نقاط "مؤقتًا" أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة في الأساس كانت تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الجداوي بالنسبة للتأهل لدور الـ16، إذ حسم صعوده بالفعل منذ الجولة الخامسة، لكنها كان مهمة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب قبل جولتين نهاية مرحلة الدوري.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح تلك المواجهة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة..