بيتزي يرد على الأهلي ويطلب لاعب الهلال في الأرجنتين

بيتزي يحسم موقفه من تدريب الأهلي

حدد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، موقفه من عرض النادي الأهلي من أجل تدريبه بداية من الموسم القادم، خلفًا للروماني لورينت ريجيكامب.

إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بعدم تمديد عقد المدرب الروماني ريجيكامب، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم قناعة النادي بما يقدمه الفريق تحت قيادته.

ما هو رد بيتزي على الأهلي؟

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن بيتزي رفض العودة إلى الملاعب السعودية، بعدما اعتذر لإدارة النادي الأهلي، عن قبول عرضها له لتدريب الفريق.

بيتزي أكد لإدارة الأهلي على أنه لا يريد حاليًا العودة إلى الملاعب السعودية، رافضًا العرض المقدم له من جانب ماجد النفيعي رئيس النادي.

وتبحث إدارة الأهلي حاليًا عن مدير فني أجنبي يقود الفريق، بدلًا من ريجيكامب الذي لم يقدم مع الفريق النتائج المطلوبة حتى هذه الآن.

من هو اللاعب الذي طلبه بيتزي في الأرجنتين؟

وخلال التصريحات التي نقلتها صحيفة "البلاد" السعودية، قال بيتزي: "طلبت التعاقد مع مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي علي البليهي، خلال قيادتي لأحد الفرق الأرجنتينية.

بيتزي عبر عن تعاطفه مع المهاجمين السعوديين، لأنهم لا يشاركون كثيرًا، مقارنة باللاعبين الأجانب المتواجدين بالفرق السعودية، وهو الأمر الذي يبطئ من تطورهم، ويقلل من قدرتهم على المنافسة.

ماذا قدم بيتزي مع المنتخب السعودي؟

قاد بيتزي المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، والتي ودع فيها الأخضر المونديال من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

بيتزي قاد الأخضر لتحقيق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، وذلك بعدما تلقى الخسارة من روسيا ثم أوروجواي.

المدرب الأرجنتيني قاد المنتخب السعودي خلال منافسات كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، والتي ودعها الأخضر من دور الـ16 على يد المنتخب الياباني، بعد الخسارة بهدف دون رد.

ما هو موقف الأهلي حاليًا؟

ويحتل الأهلي المركز الثامن بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 39 نقطة، حيث يتبقى له مباراة واحدة أمام الاتفاق، ستقام مساء الأحد.

وتنتهي مهمة ريجيكامب في تدريب الأهلي، بعد مباراة الاتفاق التي ستقام غدًا الأحد، حيث وقع على عقد مع إدارة الأهلي السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم، مع أفضلية تجديد العقد لمدة موسم آخر، ولكن الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي لن تجدد العقد.

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