"بيتزا التعاطف مع مانشستر سيتي".. سخرية من خطوة بطل إنجلترا ضد الدوري الإنجليزي!

ردود فعل عديدة أثارتها خطوة نادي مانشستر سيتي بإقامة دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل إنهاء قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالدوري.

وكان الدوري الإنجليزي قد شدّد القواعد المتعلقة بتوقيع الأندية عقود رعاية مع شركات مرتبطة بأصحابها في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يراه السيتي على أنه "تمييزي وغير قانوني".

وبعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن السيتي اتجه للقضاء ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، قررت شركة دومينوز بيتزا الشهيرة السخرية من النادي المتهم في الأساس بمخالفات تتعلق باللعب المالي النظيف.

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ونشر الحساب الرسمي لدومينوز بيتزا على منصة إكس صورة لأحد صناديق البيتزا الفارغة، وعلقت عليها: "نقدم بيتزا (التعاطف مع مانشستر سيتي) الجديدة!".

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن النزاع بين السيتي والدوري الإنجليزي سيتم إنهاؤه بعد جلسة تحكيم تستمر أسبوعين، اعتبارًا من الإثنين المقبل، علمًا بأن فريق مدينة مانشستر يطلب تعويضات.

,يواجه مانشستر سيتي 115 تهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتعلق بانتهاكات مزعومة للوائح وقواعد اللعب المالي النظيف بين عامي 2009 و2023.