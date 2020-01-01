بيتروس يشترط 6 ملايين دولار للرحيل عن النصر

النصر يسعى لإيجاد حلولًا من أجل رحيل بيتروس عن الفريق.

مازالت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تبحث عن طريقة للتخلص من البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط الفريق الأصفر، قبل غلق باب القيد بالمملكة، وانطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين.

إدارة النصر تسعى للتخلص من بيتروس، في ظل إجراء الفريق العديد من التعاقدات الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى عدم وجود رغبة من جانب الجهاز الفني في استمرار اللاعب.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن بيتروس رفض الحلول التي قدمتها إدارة النصر لإعارته لأحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية.

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بيتروس رفض عروض إدارة النصر، بالإضافة إلى راتبه العالي الذي أعاق انتقاله إلى أي فريق بالدوري السعودي، حيث لن يستطيع أي فريق تحملها خلال الموسم الجديد.

ومن جانبه، خيّر بيتروس إدارة النصر، بين استمراره مع الفريق، أو منحه كامل حقوقه المالية التي تصل إلى 6 ملايين دولار، وهي رواتبه في موسمين، ومن ثم توقيع مخالصة مالية.

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يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يستعد النصر لمواجهة الفتح بافتتاح مبارياته بالبطولة المحلية.