"مكتئب، خائب الأمل وعاد إلى وضع الجنين" .. خبير لغة الجسد يُحلل ظهور جورديولا "الجريح"!

لماذا أراد بيب إيذاء نفسه؟

أحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضجة كبيرة، بعد ظهوره المفاجئ، في أعقاب تعادل فريقه المخيب للآمال أمام فينورد (3-3)، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا ظهر في تصريحات مصورة عقب المباراة، بينما بدا فيها وجهه ممتلئًا بالخدوش والكدمات، وكشف بنفسه عن سبب هذه الجروح، قائلًا في تصريح صحفي إنه "أراد إيذاء نفسه".

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات دارين ستانتون، خبير لغة الجسد، حيث قال: "المؤتمر الصحفي الأخير لبيب جوارديولا، يظهر أنه قد نفد صبره تمامًا. إنه يلمس رأسه ويهز كتفيه ويقوم بإيماءات اليد إلى الفم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "جوارديولا يبتسم ابتسامة مزيفة ويستمر في الحديث عما يمتلكه فريقه بالفعل بدلاً مما يحتاج إلى التغيير. أعتقد أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية تحويل الأمور إلى الجانب الإيجابي".

وتابع ستانتون: "يقول بشكل غير لفظي إنه ليس لديهم مشاكل مما يعني أنه لا يستطيع وضع إستراتيجية للمضي قدمًا والتي ستنهي هذا الأداء. عندما سُئل عن جروحه، قدم ردًا ساخرًا واستخدم ذلك كنوع من الانحراف عن الحقيقة".

وأردف: "حقيقة أنه أذى نفسه تُظهر ألمًا شديدًا، وذلك لأنه يعتقد أنه يفعل كل شيء بشكل صحيح ولكنه لم ينجح. هذه أشياء طبيعية يمكن توقعها من شخص في مثل وضعه، لكنه عانى من خيبة الأمل من قبل ولم يكن متحمسًا كما كان ضد فينورد".

وواصل ستانتون: "لقد دفن جوارديولا رأسه بين يديه وهو عكس وضع القوة الذي يتطلب وضع يديه على وركيه وقدميه متباعدتين. إنه في وضع الجنين تقريبًا ويحاول الانكماش على شكل كرة، يبدو الأمر وكأنه يريد فقط أن ينتهي الوضع الحالي الذي وجد نفسه فيه".

وختم: "جوارديولا مكتئب وخائب الأمل وغاضب، يشعر وكأنه لن يكون موجودًا في مانشستر سيتي لفترة طويلة. وعندما يتم ذكر اللاعبين فإنه يدير وجهه بعيدًا مما يشير إلى أنهم يواجهون هزيمة ساحقة".

ولا يبدو أن الأمور ستصبح أسهل بالنسبة لفريق بيب جوارديولا هذا الأسبوع، عندما يواجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، الأحد المقبل.