"الناس يعانون كل يوم".. بيان رسمي من بيب جوارديولا عن "تعمد إيذاء النفس!"

تفاجأ العالم من مظهر بيب جوارديولا عقب مباراة فينورد

يمثل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حديث وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم بعد التعادل المخيب لمانشستر سيتي مع فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا ظهر في تصريحات عقب المباراة بدا فيها وجهه ممتلئًا بالخدوش والكدمات، فيما قال هو نفسه في تصريح صحفي إنه "أراد إيذاء نفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر جوارديولا عبر موقع "إكس": "تفاجأت بسؤال في نهاية مؤتمر صحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي، وأوضحت أن ظفرًا حادًا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ".

وأردف: "لم تكن إجابتي بأي حال من الأحوال تهدف إلى تسليط الضوء على القضية الخطيرة للغاية المتمثلة في إيذاء النفس".. مكملًا: "أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة" ثم ذكر اسم مؤسسة Samaritans التي تدعم الصحة العقلية، وتدفع للحد من ظواهر الانتحار وإيذاء النفس.

وقال مدرب السيتي عن فريقه: "إنهم يشعرون باليأس، وهم في حاجة ماسة للفوز، ولهذا السبب يلعبون بالطريقة التي يلعبون بها".

وأردف عن هذا الأمر: "لقد لعبوا بشكل جيد حقًا في العديد من الجوانب. استقبلنا عددًا قليلًا من الفرص ولكن مرة أخرى ثلاثة أهداف بعد أن كنا متقدمين بثلاثية، في كل مرة وصلوا سجلوا، سددنا 26 كرة أمام توتنهام وخسرنا 4-0".

وواصل الشرح: "نحن فريق استقبل عددًا قليلًا جدًا من الأهداف خلال ثماني أو تسع سنوات. نحن دائمًا مستقرون جدًا وقادرون على الدفاع جيدًا والآن لا يحدث ذلك".

وفشل جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي في تحقيق أي فوز خلال آخر 6 مباريات، حيث تعرض لخمس هزائم وتعادل في واحدة، وأفقده ذلك المعدل المتراجع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وهو الآن يحتل المركز الخامس عشر في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.