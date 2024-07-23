بيب جوارديولا يحسم نهائيًا مصير كيفن دي يروينه وانتقاله للدوري السعودي

الأندية السعودية تحاول ضم النجم البلجيكي منذ الصيف الماضي

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نهائيًا مصير نجم الفريق، كيفن دي بروينه، خاصة في ظل العروض المغرية القادمة له من دوري روشن السعودي.

النجم البلجيكي ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي منذ الصيف الماضي لكنه اختار البقاء في إنجلترا، وقد تجدد الحديث عن قدومه لمنطقة الخليج العربي هذا الصيف خاصة للعب مع نادي الاتحاد.

فابريتسيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات، نفى تمامًا وجود محادثات بين الاتحاد ودي بروينه، ليدحض بذلك جميع الإشاعات التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول وجود اتفاق بين الطرفين واقتراب الصفقة من النهاية السعيدة.

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جوارديولا سُئل عن مصير اللاعب في ظل تلقيه عروضًا مغرية من السعودية، فأجاب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السيتي وسلتيك في نورث كارولينا "لا، كيفن دي بروينه لن يرحل".

وأكد المدرب الإسباني رضاه عن الفريق الحالي للسيتي، مشيرًا إلى أنه سيبقى ذاته الموسم القادم بنسبة 85-90%، ومضيفًا "لدينا بالطبع فرصة لإجراء تغييرات في الفريق حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لا أستبعد خيار قدوم أي لاعب جديد لكن ذلك سيحدث حال رحل أحد ما. أعتقد أننا بنسبة 85-90-95% سنحتفظ بنفس الفريق".

أتم "أشعر بالراحة لأن جودة الفريق عالية ومن الصعب استبدالها، لكننا سنرى ما سيحدث، قد تصل عروض متأخرة لبعض اللاعبين في اللحظات الأخيرة ويرحلون، سنقرر ما سيحدث آنذاك".