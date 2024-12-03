جوارديولا: سنعود لمستوى الموسم الماضي.. وهذا قراري بشأن مداورة إيدرسون وأورتيجا

ماذا قال بيب؟

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر السيتي بفترة هي الأصعب على الإطلاق تحت قيادة المدرب الإسباني، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات (6 هزائم وتعادل وحيد)، منها 4 هزائم متتالية في البريميرليج، ما صعّب موقف الفريق في المنافسة على اللقب الذي حصده في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي اليوم: "جون ستونز ليس قريبًا من العودة بعد، بينما كيفين دي بروينه أقرب، وأصبح أفضل وأفضل".

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وأضاف: "مع عودة كامل عناصر الفريق هذا الموسم، سنكون قريبين من المستوى الذي وصلنا إليه الموسم الماضي".

وعن إمكانية إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، علق: "سنتحدث في يناير، يعتمد ذلك على وضع الفريق في تلك اللحظة".

وختم: "إيدرسون هو حارسنا الأول، وستيفان أورتيجا هو الحارس الثاني. لكن ربما يستمر أورتيجا (كما حدث في المباراة الأخيرة أمام ليفربول)، سنرى ماذا سيحدث غدًا وفي المباريات المقبلة".

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.