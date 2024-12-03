"بسبب الدوري السعودي".. أزمة كبرى بين جوارديولا ودي بروينه!

ماذا يحدث في السيتي؟

يتواصل الجدل بشأن علاقة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مع نجم الفريق كيفين دي بروينه، الذي لا يشارك كثيرًا هذا الموسم.

وكان النجم البلجيكي العنصر الأبرز في قائمة جوارديولا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم يبدأ سوى 5 مباريات هذا الموسم، ولعب 90 دقيقة كاملة 3 مرات فقط.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن جاري نيفيل، نجم الكرة الإنجليزية السابق: "هناك شيء ما يحدث، جوارديولا لديه سيطرة كاملة على النادي وقد مدد عقده، ما يحدث مع دي بروينه غير معتاد وغريب وعجيب".

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أما جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، فذهب إلى أبعد من ذلك: "هناك شيء ما يحدث مع دي بروينه، كان أفضل لاعب في آخر 5 مواسم، والآن لا يبدأ أي مباراة، لا أحاول إحداث مشاكل، لكن هناك شيء ما ليس على ما يرام، عقده ينتهي هذا الصيف وأنا أعلم أنه واجه بعض المشاكل".

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من جهته، يعتقد ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، أن انتقال محتمل إلى السعودية قد يؤثر على العلاقة: "حصل دي بروينه على بعض الدقائق، لكن بعد فترة التوقف لم يبدأ أساسيًا، مع انتقال محتمل إلى السعودية في نهاية الموسم، أعتقد أن هناك نوعًا من الشقاق بينهما".

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ويمر السيتي بفترة هي الأصعب على الإطلاق تحت قيادة المدرب الإسباني، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات (6 هزائم وتعادل وحيد)، منها 4 هزائم متتالية في البريميرليج، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.