جوارديولا: دوري الأبطال أصبح أكثر صعوبة.. ولن أسقط في هذا الفخ!

مدرب الإسباني يرفض التقليل من إنجازه مع برشلونة

TOD TV

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، صعوبة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعدما قاد الفريق السماوي إلى اللقب الأول في تاريخه الموسم الماضي.

ويستعد السيتي لتجاوز عتبة ثمن النهائي غدًا الأربعاء، بعد فوزه خارج الديار أمام كوبنهاجن الدنماركي 3-1، علمًا بأن الفريق لم يخسر في 19 مباراة في مختلف المسابقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستبعد "بيب" الحديث عن ثلاثية جديدة (حققها الموسم الماضي)، قائلًا في مؤتمر صحفي اليوم: "الهدف الوحيد هو محاولة التأهل غدا إلى ربع نهائي الأبطال، ما زلنا بعيدين جدا للحديث عن هذه الأمور".

وأضاف: "لم نقل كذلك الموسم الماضي حتى فزنا في نهائي الكأس ضدّ يونايتد، لا نزال في بداية مارس". وأوضح أن "البطولة الأوروبية أصبحت أفضل وأصعب، الفرق والمدربون تحسنوا. كل شيء أصبح صعبًا مقارنة بالفترة التي كنت فيها لاعبًا. لكن في النهاية، الفرق الأفضل تتقدّم". وختم: "لن أقول إن قيادة السيتي للقب الأوروبي الأول، كانت إنجازًا أكبر من قيادة برشلونة إلى التتويج، وإلا سأقلل من قيمة ما حققناه مع برشلونة. لا أرغب بهذا الأمر، لأنه كان جيدًا حقًا. كل لحظة لها أهميتها"

TOD TV