بيب جوارديولا ..."أفضل مدرّب في التاريخ"

الصحافة الإسبانية تُصنّف مدرب برشلونة السابق

بعد وصول مانشستر سيتي الى 21 إنتصاراً على التوالي في جميع المُسابقات وابتعاده بفارق 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي – قبل ديربي مانشستر- بدأت الأصداء تتزايد عن كون فريق بيب جوارديولا "لا يُقهر" هذا الموسم.

هل "التطبيل" لجوارديولا "زايد عن حدّه"؟

وفي هذا السياق تساءلت صحيفة الماركا المدريدية إن كان "مستر بيب" هو "أفضل مُدرّب في التاريخ" بعد الأرقام التي وصل اليها حتى الآن: 500+ انتصار في مسيرته مع الأندية التي دربها، +200 انتصار في البريميرليغ كأسرع المدربين الذين يصلون الى هذا الرقم، وبابتعاده بفوز واحد عن سلسلة كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد (22 مباراة) وانتصارين ليعادل سلسلة هانسي فليك مع بايرن ميونخ (23 مباراة) و 3 انتصارات ليُصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات في تالريخ اللعبة.

تجدر الإشارة الى أن مانشستر سيتي هذا الموسم هو الفريق الأكثر تسجيلاً (56 هدفاً)، الأقل تلقياً للأهداف (17)، الأكثر تحقيقاً للإنتصارات (20)، الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه (15)، الأقل تعرّضاً للخسارة (2) وصاحب أعلى نسبة إستحواذ (62%).