بيبي يعلنها: رونالدو سعيد في يوفنتوس

حديث كثير عن مستقبل البرتغالي

علق مواطن كريستيانو رونالدو وصديقه بيبي، لاعب بورتو، على مستقبل نجم يوفنتوس والشائعات المنتشرة حول إمكانية رحيله بحلول نهاية الموسم الجاري.

وقالت عدة مصادر إن رونالدو سيغادر يوفي بحلول نهاية الموسم الحالي، وتم ربطه حتى بالعودة إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

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وقال بيبي مع مع "NOVO": "صراحة، أنا أعرفه جيداً ولا أعرف إذا كان سيتقبل الطريقة التي يتحدث بها الناس عن الكرة في البرتغال".

وأضاف: "هو سعيد في تورينو، يتصدر لائحة الهدافين، هؤلاء الذين ينتقدوه لا يعرفون مدى صعوبة تسجيل 30 هدفاً كل عام".

واستمر المدافع المخضرم: "ما يقوم به كريستيانو يعد رائعاً، أتمنى أن يستمر لأعوام كثيرة هناك ويمنح السعادة ويمثل البرتغال بأفضل صورة كما فعل دوماً".

ويمتلك رونالدو في عقده عاماَ بعد مع يوفنتوس، إذ ينتهي بحلول يونيو 2022، ولكن لم يتم التطرق لمسألة تمديده من الطرفين مؤخراً.

ويلعب يوفنتوس عصر الأحد في ضيافة أتالانتا بإطار سعيه لتأمين مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.