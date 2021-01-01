موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا في الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي بملعب جيويس، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد يوفنتوس لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتالانتا بملعب جيويس، وذلك في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي.

ولا تقبل المباراة القسمة على اثنين بالنسبة للبيانكونيري في ظل سعيهم للاقتراب من القمة أو على الأقل ضمان التواجد في المربع الذهبي للكالتشيو.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بينما يأتي أتالانتا، أحد أفضل الفرق في السيري آ بآخر السنوات، في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

المباراة سوف تكون بمثابة تجربة للمواجهة المرتقبة بين الندين في نهائي كأس إيطاليا أيضًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا هو يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، على ملعب جيويس.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا عبر beIN Sports HD 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتالانتا - يوفنتوس الأحد 18 أبريل 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 جيويس

التشكيل المتوقع لأتالانتا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاسبريني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2

بيرلويجي جوليني

بيرات ديمسيتي - كريستيان روميرو - رافاييل تولوي

روبن جوسينس - ريمو فريلير - مارتن دي رون - يواخيم ماهلي

ماتيو بيسينا

لويس مورييل - دوفان زاباتا

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي: