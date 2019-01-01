بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

بيبي استرجع ذكريات لعبه مع كاسياس في ريال مدريد. تعرف على تصريحاته

استرجع بيبي، لاعب بورتو البرتغالي، ذكريات انضمامه لصفوف ريال مدريد واللعب بجوار إيكر كاسياس.

بيبي رحل عن بشكتاش التركي لأسباب اقتصادية ليعود لفريقه السابق بورتو.

وقال صاحب الـ 35 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد كان مقبرة للمدافعين، أغلب من جاء لشغل هذا المركز لم يستمر طويلًا ورحل، ولكنني كنت جاهزًا للعب في الميرينجي منذ فترتي في بورتو ولذلك لعبت 10 سنوات هناك".

وتابع: "انضممت لبورتو منذ أن كنت صغيرًا بعد فترة في فريق ماريتيمو البرتغالي، وكان هذا تحولًا كبيرًا من العيش في جزيرة صغيرة للتواجد في العاصمة، وخلال موسم تأقلمت كثيرًا وتطورت هناك".

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لاعب بشكتاش السابق عبّر عن سعادته باللعب مرة أخرى بجوار إيكر كاسياس وتذكر فترة الثنائي في ريال مدريد.

وواصل: "اللعب معه مرة أخرى أمر رائع، كنت سعيدًا للغاية بتواجده في بورتو واستقبلني الحارس بحرارة، حينما جئت لريال مدريد في أول مرة أخبرته الكثير عن بورتو وربما كان لي دور بعد ذلك في قراره بالانضمام لهم".

واختتم: "حينما ذهبت لريال مدريد كان كاسياس أول من استقبلني وسألني إن كنت اتقن الإسباني، والآن حينما جئت لبورتو سألته إن كان يتحدث البرتغالية. نحن نسخر من الأمر".

بيبي انضم لريال مدريد في 2007 ليلعب حتى 2017 قبل رحيله إلى بشكتاش التركي.