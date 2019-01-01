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الدوري البرتغالي الممتاز

رسميًا.. بيبي يعود إلى بورتو

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بيبي ينضم إلى بورتو حتى 2021

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بورتو البرتغالي رسميًا انضمام المدافع الدولي كيبلر ليما والعروف إعلاميًا بـ بيبي بعقد لمدة عامين ونصف لغاية 2021 قادمًا من بشكتاش التركي.

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وكان بيبي قد أعلن نيته الرحيل عن بشكتاش خلال الأسابيع القليلة الماضية، وارتبط أكثر من فريق بالتعاقد معه، لكن بورتو كان أكثرهم جدية.

وانضم بيبي إلى بشكتاش عام 2017 قادمًا من ريال مدريد، ولم ينجح في تحقيق ما ينتظره الجميع منه نظرًا لعدم استقرار الأمور في بشتكتاش.

ومن المنتظر أن يتم تقديم بيبي للجماهير ووسائل الإعلام البرتغالية من خلال مؤتمر صحفي سيعقد غدًا الأربعاء بعد وصول بيبي إلى البرتغال.

وسيلعب بورتو مباراة هامة اليوم الثلاثاء أمام سبورتينج لشبونة، في مواجهة منتظرة من الجماهير في البرتغال نظرًا لكونها ستحدد الكثير على مستوى بطولة الدوري.

يذكر أن بيبي كان لاعبًا في صفوف بورتو البرتغالي قبل انضمامه إلى صفوف ريال مدريد عام 2007، حيث قدم مستويات رائعة مع التنين البرتغالي حينها.  

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