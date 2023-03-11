وأخيراً تحرك الملكي .. بيان واجتماع طاريء من ريال مدريد للرد على أزمة برشلونة والتحكيم

الكثيرون تعجبوا من طول صمت الفريق المدريدي

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً للتعليق على الأزمة الدائرة حالياً بخصوص الاتهامات الموجهة إلى برشلونة بسبب علاقته مع خوسيه نيجريرا وشبهات الفساد التحكيمي.

وطُرحت تساؤلات عدة في الإعلام حول صمت الفريق الملكي رغم البيانات التي خرجت في الفترة الماضية من كافة أندية إسبانيا للتعليق على الاتهامات التي طالت النادي الكتالوني.

وقال البيان: "بالنظر لجدية الاتهامات التي أصدرها مكتب النائب العام في برشلونة ضد نادي برشلونة الكروي ورئيسين له بناء على شبهات فساد مدعومة بأدلة، وعلاقات مع من كان نائب اللجنة الفنية للتحكيم خوسيه ماريا نيجريرا".

وأضاف البيان: "الرئيس طلب عقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة التنفيذي يوم الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12 مساء لمناقشة القرارات التي سيتخذها ريال مدريد لتكون مناسبة فيما يخص هذا الأمر".

وذكرت آخر التقارير أن برشلونة مهدد بالحرمان من المشاركة قارياً حال إدانته بعد توجيه الاتهامات له بصفة رسمية من قبل المدعي العام.