برشلونة قد يُمنع من المشاركات الأوروبية!

تتهم النيابة العامة برشلونة، بقضية تزوير، يُدان فيها النادي ورئيسيه السابقين، ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو.

وأدان المدعي العام، برشلونة بقضية التلاعب في تحكيم مباريات الفريق الكتالوني، حيث دفع الرئيسين السابقين، لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، إنريكيز نيجريرا، للتحكيم لصالح البلوجرانا.

وينص الحكم، على أن شركة Enríquez أصدرت فواتير تم تقديمها للتحصيل إلى برشلونة، دون الرد على أي خدمة استشارية تقنية حقيقية.

مما أدى إلى إدانة النادي الكتالوني بالتزوير في السجلات التجارية، لتبرير الدفع لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام، 1.4 مليون يورو.

العقوبات التي قد يتعرض لها برشلونة، قد يتم نزول النادي الكتالوني من الدور الأول للدوري، والعقوبة القصوى قد تصل لحل النادي، لكن في حال إثبات الدفع لنيجريرا في الفترة من 2001 إلى 2018 بقصد تغيير المنافسة.

الخبر الجيد للفريق الكتالوني أنه لن يعاقب، لأن التحقيق يمتد بين عامي 2016، و 2018، والعقوبة تسقط بعد مرور ثلاث سنوات، على الفعل.

الجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على أن النادي الذي يشارك في مسابقاته، لابد ألا يقوم بأي نشاط يؤثر في نتيجة أي مباراة وطنية أو دولية.