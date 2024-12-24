بيان رسمي.. روبينيو يقضي عيد الميلاد في أحد سجون البرازيل

ماذا قالت مصلحة السجون؟

يضطر النجم البرازيلي السابق روبينيو، لقضاء عيد الميلاد في السجن، بعد رفض طلبه الحصول على إذن خاص لقضاء عطلة عيد الميلاد مع زوجته وأطفاله.

ويقضي اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان عقوبة السجن لمدة 9 سنوات في أحد سجون ولاية ساو باولو البرازيلية، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في إيطاليا.

وقالت مصلحة السجون البرازيلية في بيان: "يقضي السجين روبسون دي سوزا عقوبة في نظام مغلق، ولا يحق له الإفراج المشروط، وهي ميزة يمنحها القضاء فقط للسجناء في نظام شبه مفتوح، لذا لن ينفذ أي برنامج خاص بمناسبة احتفالات نهاية العام".

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وأُدين روبينيو وصديقه بالاعتداء الجنسي على امرأة ألبانية في نادٍ بميلانو في يناير 2013 من قبل القضاء الإيطالي.

وطلبت الحكومة الإيطالية تسليم روبينيو، لكنه وفقًا للدستور البرازيلي، فإن البلاد لا تسلم مواطنيها، وفي ضوء ذلك، طلبت إيطاليا تنفيذ العقوبة على الأراضي البرازيلية، وهو ما وافق عليه القضاء البرازيلي.