بيان رسمي من توني كروس: انتهت رحلتي مع ريال مدريد.. وهذه وجهتي!

ماذا قال النجم الألماني؟

أعلن توني كروس، نجم ريال مدريد، انتهاء مشواره مع النادي الملكي، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح كروس في بيان رسمي، أنه قرر إنهاء مشواره في كرة القدم، وتعليق حذائه بعد نهاية بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال كروس في بيانه: "17 يوليو 2014 - يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي. حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن بشكل خاص كشخص".

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وأضاف: "لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل ، لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح! وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي".

وزاد: "لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير".

وتابع: "في الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي".

وختم: "كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستوى أدائي. من الآن فصاعدا هناك فكرة رائدة واحدة فقط: وهي الـ 15!!! هلا مدريد للأبد".