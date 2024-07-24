"يؤسفنا ما حدث ولن نصمت!" .. بيان رسمي من الاتحاد الأرجنتيني بعد أحداث الشغب أمام المغرب

الأولمبياد اشتعلت مبكرًا، والبداية من الجانب الأرجنتيني..

أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانًا رسميًا، للتعليق على أحداث مواجهة المغرب في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بالأمس، حقق المنتخب المغربي الأولمبي الفوز أمام نظيره الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، لكن المباراة شهدت جدلًا كبيرًا عقب إلغاء هدف للأخير في الوقت القاتل.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد اقتحم الجمهور المغربي ملعب المباراة، احتجاجًا على الحكم، ما تسبب في توقف اللقاء لمدة ساعتين تقريبًا، قبل العودة بعدها ولعب ثلاث دقائق فقط عقب إخلاء المدرجات بالكامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا دفع الجانب الأرجنتيني لإعلان تقديمه شكوى رسمية أمام اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أنه لن يقف عند هذا الحد، بل يطالب بفرض عقوبات على كل من ساهم في خروج المباراة بهذا الشكل.

وجاء ضمن البيان: "مؤسف ما تعرضنا له اليوم في سانت إتيان من انتظار بضع ساعات في غرف خلع الملابس بعد اقتحام الملعب من قبل الجماهير المغربية، وأعمال العنف التي تعرض لها الوفد الأرجنتيني، حيث اضطر لاعبونا الدخول للملعب من جديد ومواصلة اللعب، في وقت من المفترض أن يتم تعليق المباراة به من قبل الحكم، لكن ما حدث يعد خطأ مخالف لقواعد المنافسة، رغم أن لاعبي المنتخبين رفضوا استئناف المباراة.

"لقد قمنا برفض شكوى إلى فيفا، لاتخاذ الإجراءات التنظيمية، وفرض عقوبات على أي شخص شارك فيما حدث".