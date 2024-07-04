"ما نُشر لا يعكس الحقيقة" .. بيان تركي بشأن العقوبة المزعومة من يويفا على ميريح ديميرال

الاتحاد التركي يعلق على إيقاف ديميرال...

رد الاتحاد التركي لكرة القدم، على قرار الاتحاد الأوروبي "المزعوم"، بإيقاف ميريح ديميرال، لاعب تركيا، والأهلي السعودي، لمدة مباراتين في بطولة يورو 2024.

وكان ديميرال، قد احتفل على طريقة "الذئاب الرمادية" بعدما سجل هدفين في شباك منتخب النمسا، في دور الـ 16 من بطولة اليورو، وقاد المنتخب التركي إلى ربع النهائي.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، قد كشفت مساء أمس الخميس، عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإيقاف المدافع صاحب الـ26 عامًا، لمدة مباراتين بعد استخدامه إشارات سياسية في الملاعب، وهذا ما تمنعه يويفا.

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ومن جانبه نشر الاتحاد التركي بيانًا، أكد خلاله أن الخبر الذي نشرته الصحيفة الألمانية، لا يعكس الحقيقة، ولازال هناك مهلة حتى صباح اليوم الجمعة، للدفاع عن اللاعب.

جدير بالذكر أن المنتخب التركي، يستعد لمواجهة نظيره الهولندي، مساء يوم السبت على الملعب الأولمبي ضمن مباريات ربع النهائي، وفي حال تجاوزه عقبة الطواحين، سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وسويسرا، في نصف النهائي.