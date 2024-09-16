"غير احترافي ويثبت صحة موقفنا" .. الشباب يحرج خالد العيسى بعد أزمة متعب الحربي!

الشباب يخرج عن صمته..

قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة محمد المنجم، توجيه ردٍ على خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، بشأن تصريحات الأخير حول التفاوض على صفقة اللاعب متعب الحربي، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وصرّح خالد العيسى، رئيس الأهلي، عبر برنامج "كورة"، بأنه تواصل مع الشباب وتم الاتفاق على رقم مالي، لإتمام صفقة متعب الحربي، ثم فوجئ بالإدارة الشبابية توافق على انتقال اللاعب إلى الهلال دون أسباب، مضيفًا أن الهلال حسم الصفقة بفارق 50 مليون ريال، وهذا الرقم غير منصف تمامًا، على حد وصفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عن رسالة الشباب إلى خالد العيسى، والتي قال فيها "تود إدارة الشباب أن تعرب عن استيائها وتحفظها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الأهلي، والتي تتضمن معلومات غير دقيقة ومتناقضة، وطرح غير مبني على أسس نظامية. الشباب يسير وفق نهج واضح يرتكز على تحقيق مصلحة النادي أولًا وأخيرًا، ونعتبر أن اختلاق الأعذار وطرح مثل هذه المزاعم في وسائل الإعلام، أمر لا يعكس الاحترافية المطلوبة في إدارة الأندية".

GOAL

وأضاف "خالد العيسى أبدى استغرابه من انتقال اللاعب بعرض أعلى، وهذا يؤكد صحة موقف نادي الشباب الذي يسعى دائمًا لتحقيق أفضل المكاسب لنفسه، فمن غير المنطقي أن يقبل الشباب بعرض أقل، ولكننا نؤكد احترامنا العميق للنادي الأهلي ورجالاته".

وفي هذا السياق، أبدى العجمة تضامنه مع رد الشباب، بقوله إن النادي العاصمي مطالب بالمنافسة مع الهلال والنصر، اعتمادًا على صفقاته وبيع عناصره، في ظل عدم وجود راعٍ ولا داعمٍ للنادي".

الجدير بالذكر أن نادي النصر كان قد أعرب عن اعتراضه من كواليس مفاوضاته مع الشباب، للتعاقد مع متعب الحربي، بكلام مشابه لما قاله خالد العيسى، في بيان رسمي، أكد خلاله أن الإدارة النصراوية توصلت لاتفاق مع الشباب، ووقع اللاعب على العقود، كما حصل (فارس نجد) على تعهد بإتمام الصفقة، قبل أن يفاجأ بالإدارة الشبابية تطالبه بمقابل مادي "مبالغ فيه"، ما أدى إلى التراجع عن ضم اللاعب الذي أعلن الهلال التعاقد معه لمدة 5 مواسم، في صفقة قدرت بمبلغ 123 مليون ريال، مع إعارة مصعب الجوير إلى شيخ الأندية.