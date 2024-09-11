بعد غضب النصر .. الأهلي يفضح الشباب في صفقة انتقال متعب الحربي إلى الهلال باعترافات قوية

مفاجآت جديدة في الصفقة المثيرة..

فجر خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول ضياع صفقة الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي على ناديه، موضحًا أنه تعرض للخداع من قبل إدارة نادي الشباب.

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الحربي كان قد انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، ودفعت النصر لإصدار بيان رسمي يدين خلاله طريقة إدارة الشباب المفاوضات، مؤكدًا على أن اللاعب وقع عقد انضمامه للعالمي بالفعل قبل أن يحول مسؤولو الليوث وجهته للزعيم في اللحظات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى غرار النصر، أكد العيسى أن الشباب برئاسة محمد المنجم كان قد اتفق معه على إتمام انتقال اللاعب للراقي، وأُرسل بالفعل خطابًا رسميًا لإتمام الصفقة، لكنه تفاجأ بإعلان الهلال عن حسمها لصالحه.

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العيسى قال خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "تواصلنا مع الشباب واتفقنا على رقم مالي لإتمام صفقة الحربي، ثم وصلنا لرقم أعلى، وأخدنا كل الوعود والضمانات الحرفية والشفهية والمكتوبة بأننا لو وفرنا الرقم المتفق عليه فإن متعب سيمثل الأهلي في الموسم الجاري".

وأضاف: "في الليلة نفسها أرسلنا خطابًا موقعًا منا لإدارة الشباب بالاتفاق الذي تم بيننا في تمام الساعة الثالثة أو الرابعة فجرًا، وتعهدنا بإرسال خطاب آخر في الصباح، لكننا صباحًا تفاجأنا بإتمام الهلال للصفقة دون إبداع أي أسباب من الشباب، الهلال حسم الصفقة بفارق 50 مليون ريال سعودي، هذا الرقم غير منصف تمامًا".

رئيس قلعة الكؤوس تابع مدينًا إدارة المنجم: "هناك أدبيات حتى لو عرض الهلال أكبر من عرض الأهلي، كان عليهم الالتزام باتفاقهم معنا، لكنهم لجأوا للتلاعب بنا واستغلال خطابنا بالرقم المتفق عليه لرفع قيمة اللاعب".

واختتم: "يبدو أن الشباب يفضل تغذية أندية معينة بلاعبيه، ربما الميول هي ما حسمت الصفقة للهلال، الأهلي سيصدر بيانًا رسميًا لكشف كل الحقائق حول تلك الصفقة".

يذكر أن الأهلي خلال الصيف الجاري لم يبرم إلا صفقتين فقط بضم لاعب الوسط البرازيلي أليكساندر والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.