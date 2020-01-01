بيانيتش يرفض الكل ويتمسَك ببرشلونة

نجم يوفنتوس يقول لا لباريس سان جيرمان وتشيلسي.. برشلونة فقط

أبدى متوسط الميدان الدولي البوسني ميراليم بيانيتش تمسكه بالانضمام إلى برشلونة برفض كل العروض الأخرى والتأكيد على رغبته في الذهاب إلى كامب نو.

وكانت المصادر الإيطالية والإسبانية قد تحدثت عن رحيل منتظر لبيانيتش عن برشلونة، واحتمالية إجراء صفقة تبادلية بانضمام أرتور إلى يوفنتوس.

وحول ذلك، انهالت العروض على متوسط ميدان السيدة العجوز بمجرد الإعلان ضمنيًا عن رحيله بنهاية الموسم الحالي عن بطل الدوري الإيطالي.

المزيد من الفرق

ولكن من جهته، قرر ميراليم بيانيتش الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف بشكل نهائي، وعلى هذا النحو، فقد رفض عروضًا من باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وكان بيانيتش قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى برشلونة في أوقات سابقة ولكن الأمور لم تتم في النهاية، وهو ليس على استعداد لأن يضيع الفرصة من جديد.

وحسب توتوسبورت الإيطالية فإن يوفنتوس يسعى للحصول على أكبر مقابل مادي للاستغناء عن بيانيتش في حال لم يوافق برشلونة على الرغبة الأولى بإجراء صفقة تبادلية والحصول على خدمات أرتور.

أخبار الانتقالات: تراوري مطلوب في ليفربول وقلق في برشلونة بشأن لاوتارو

يذكر أن برشلونة ويوفنتوس يهتمان العديد من اللاعبين في الوقت الحالي ويجهزان لميركاتو ناري، حيث يبحث الفريق الكتالوني عن لاوتارو مارتينيز بينما يرتبط اسم السيدة العجوز ببول بوجبا.