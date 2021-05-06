بيانيتش يربط مصيره مع برشلونة بكومان!

هل يبقى أم يرحل في النهاية؟

تداولت تقارير صحفية إسبانية وجود العديد من العروض الجيدة على طاولة ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، ليختار بين أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيانيتش وصل إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو من يوفنتوس، غير أنه لم يحظ بالكثير من فرص المشاركة أساسيًا مع المدرب رونالد كومان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن تشيلسي وكذلك إنتر قد استفسرا بالفعل على وضع بيانيتش الحالي تمهيدًا لمحاولة الظفر بخدماته في الميركاتو المقبل.

موقف اللاعب نفسه من برشلونة لا يزال إيجابيًا، فهو لا يمانع الاستمرار شريطة أن تأتي له الفرصة، لكن في الوقت نفسه فهو يدرك أن حظوظه في ظل وجود كومان كمدير فني ضئيلة للغاية.

هكذا، يصبح بيانيتش هادئًا لاستكشاف ما سيحدث في الفترة القليلة المقبلة وكيف سيلقي بظلاله على ميركاتو برشلونة، خاصةً وأن وضعه الراهن لا يرضيه كثيرًا.

في حالة أن قرر الرئيس جوان لابورتا إقالة كومان حال الفشل في تحقيق الدوري الإسباني، حينها سيفضل بيانيتش الانتظار والقتال على فرصه، أما استمرار الهولندي فسيعني أن الرحيل هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف.

على كل حال، تؤمن إدارة برشلونة باستحالة أن تتحصل على القيمة الضخمة التي دفعتها في بيانيش (60 مليون يورو) بسبب أزمة كورونا، لذلك فخيار الإعارة هو الأكثر منطقية للدولي البوسني.

الجدير بالذكر أن بيانيتش هذا الموسم قد شارك مع برشلونة في 28 مباراة فقط بمختلف البطولات، ويفضل كومان عليه الشاب موريبا وكذلك سيرجي روبيرتو، بجانب فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وبيدري.