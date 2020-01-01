بونوتشي يرفض جوارديولا وميسي في مانشستر سيتي

مدافع يوفنتوس يفضل البقاء في يوفنتوس

رفض ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإيطالي والانضمام إلى مانشستر سيتي رغم محاولات بيب جوارديولا التعاقد معه.

بونوتشي غادر يوفنتوس منضمًا إلى ميلان في 2017 لكنّه لم يستمر سوى موسم واحد فقط قبل العودة إلى السيدة العجوز.

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ويحاول مانشستر سيتي استغلال أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة ورغبته في الرحيل لأجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" أنّ مانشستر سيتي تواصل مع بونوتشي للتعاقد معه في الصيف الجاري لكنّ اللاعب رفض الرحيل مفضلا البقاء مع السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ33 عامًا متحمس للعب تحت قيادة زميله السابق المدرب أندريا بيرلو، كما أنّ وجود جانلويجي بوفون وجورجيو كيلليني في الفريق يجعلانه متمسك أكثر بالبقاء.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع فيران توريس من فالنسيا وناثان أكي من بورنموث لتدعيم الفريق لأجل الموسم المقبل، إلا أنّ الصفقة الحلم قد تكون بجلب ميسي من برشلونة.

ويحاول النادي تعويض فشله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون.

جدير بالذكر أنّ كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، الهدف الأول المطروح لمانشستر سيتي لدعم الدفاع إلا أنّ الفريق الإيطالي يبالغ في مطالبه المالية.