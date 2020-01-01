كيف أجاب ميسي عن سؤال: هل تنضم إلى مانشستر سيتي؟

ميسي يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رأي ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، حول إمكانية رحيله إلى صفوف مانشستر سيتي والعمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

ميسي أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يطلب فيها فسخ التعاقد والرحيل مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب التقارير الصحفية فإنّ مانشستر سيتي يتصدر مشهد التعاقد مع ميسي، إذ يمتلك الفريق الإنجليزي القدرة المالية للتعاقد مع اللاعب، كما أنّ وجود جوارديولا في منصب المدير الفني يمنح البرغوث فرصة أكبر للموافقة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية جزءًا من حوار سابق أجراه البرغوث مع TyC الأرجنتينية عام 2018 وقبل سفره إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم، وتم سؤاله عن إمكانية الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى مانشستر سيتي.

وأجاب البرغوث: "وأين سأجد مكانًا أفضل من برشلونة؟ أنا في أفضل فريق في العالم، وأعيش بأجمل مدن العالم، وعائلتي وأطفالي سعداء ولديهم أصدقاء هنا".

وتابع: "لا أحتاج إلى التغيير، وأعرف أنني كل عام بحاجة إلى القتال لأجل كل شيء وهذا هو التحدي الحقيقي. أنا لست بحاجة إلى إثبات أي شيء لأي شخص ونحن هنا نهدف للفوز بكل البطولات في كل موسم".

وأردف: "البعض يرى أنّ دوريات أخرى مثل الدوري الإنجليزي قد تكون مغرية لأقرر الرحيل، لكنّه من الصعب للغاية مغادرة برشلونة".

وفي المقابلة، سأله المحاور حول إمكانية الرحيل إلى مانشستر سيتي واللعب بجوار صديقه، سيرجيو أجويرو، ليجيب: "لا أعتقد أنني سألعب بجواره هناك، لو حدث فهو سينضم لنا في برشلونة".

جدير بالذكر أنّ جمهور برشلونة يحاول إقناع ميسي بالعدول عن رأيه مطالبين رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بالرحيل.