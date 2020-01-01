بونوتشي: علينا المضي قدمًا في حلمنا بتحقيق دوري أبطال أوروبا

يسترجع ذكريات هدف ديبالا في أتلتيكو مدريد..

استرجع ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس ، ذكريات هدف باولو ديبالا الرائع في شباك أتلتيكو مدريد بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، كاشفًا عن دوره الهام في إسكان الكرة مرمى يان أوبلاك.

اليوفي انتصر في هذه المباراة بهدف ديبالا الذي أتى من ركلة حرة من زاوية مستحيلة وضعها ديبالا في الشباك، وقد أكد بونوتشي أنه من حث زميله على التسديد ولكنه لم يتوقع أن تكون تسديده بهذا الإتقان.

الدولي الإيطالي في تصريحات للصحافة قال "قمنا بشوط أول ممتاز حينها، صنعنا وأضعنا العديد من الفرص، ثم أنقذنا باولو بهذه التسديدة من الزاوية المستحيلة.".

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كما تابع "كنت أقف هناك أمام أوبلاك وقمت بالإشارة إلى ديبالا بأن يُسدد الكرة بأقوى ما لديه، فكنت أمام الحارس ولست متسللًا وبالتالي لا يمكنه رؤية الكرة، لم أتوقع أن يسدد الكرة بهذه القوة بصراحة.".

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في الوقت نفسه، يستعد البيانكونيري لمواجهة ليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أعرب بونوتشي عن آماله في تخطي حاجز النادي الفرنسي والوصول إلى أبعد حد في البطولة القارية الأهم حاليًا.

بونوتشي قال "سوف نجد جوًا عظيمًا في ملعبنا من الجماهير لأنك يمكن أن تتنفس كرة القدم في هذه الأجواء، وتحديدًا أجواء دوري الأبطال تكون مختلفة للغاية.".

وأتم "علينا أن نركز على المباراة فلديهم مجموعة من الشباب الماهرين أصحاب السرعات العالية. هدفنا واضح، نريد المضي قدمًا لتحقيق حلمنا ومن الأساسي هنا أن نجتاز ليون.".

يذكر أن يوفنتوس أيضًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف إنتر .