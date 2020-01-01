بونوتشي: بايرن ميونخ كسر غرور يوفنتوس

الآن الأمر مختلف مع ساري..

اعتبر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، أن فريقه الآن بات أكثر نضجًا واستعدادًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه كان يؤمن كثيرًا بنفسه وبقدرات البيانكونيري في 2016 عندما خرّج من دور الـ16 على حساب بايرن ميونخ.

تصريحات بونوتشي تأتي في المؤتمر الصحفي لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث يلتقي يوفنتوس مع ليون مساء الأربعاء على ملعب الأخير في مباراة لن تكون سهلة وفقًا لحديث الدولي الإيطالي.

بونوتشي قال "كنت أؤمن بقدراتنا عام 2016 أكثر من أي عام آخر عندما خرجنا على يد بايرن ميونخ، شعرنا أننا لا نُهزم، لكننا اليوم أكثر نضجًا، أنا واثق وإيجابي للغاية، إننا نتحسن والأمور تسير بصورة أفضل.".

المزيد من الفرق

"لم يثقل على كاهلي عبء التفكير والحلم بالتتويج باللقب، إنه يمنحني المزيد من الحافز والمسؤولية."

ساري يهدد فرنسا بالكورونا ويشيد برونالدو

كما أضاف "يوفنتوس يصل بقوة إلى ليون ولدينا عزم وحماس، نحن آتون من مباراتين أعادا إلينا الشغف بعد أن كُنّا فقدناه بعض الشيء، نحن مستعدون لمباراة رائعة، ليون هو المكان المناسب لإظهار قدرات يوفنتوس ولحظته الكبيرة هذا الموسم.".

"نحن الأوائل في الدوري، وعبرنا ذهاب نصف نهائي الكأس بصورة مقبولة، نحن نحترم واجباتنا لا سيما وأن الآمال المعقودة على يوفنتوس دائمًا ما تكون كبيرة وصعبة."

أما عن عودة جورجيو كيليني إلى الملاعب بعد الإصابة في بداية الموسم فقال "من المهم للفريق كله عودته إلينا من جديد، الأمور تكون أسهل معه لقيادة اللاعبين الشباب.".

يذكر أن بونوتشي قصد بكلامه ماتياس دي ليخت، الذي انضم حديثًا هذا الموسم إلى النادي الإيطالي ولم يتأقلم بالصورة المرجوة حتى الآن، وربما عودة كيليني ستمثل إضافة مهولة لدفاعات اليوفي التي تُعاني بوضوح شديد حتى الآن.