ساري يهدد فرنسا بالكورونا ويشيد برونالدو

نحن نشعر بالضغط..

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه لا يشعر بالقلق على مستقبله حال الفشل في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي نعت فيه لاعبه كريستيانو رونالدو بالـ"ساحر".

تصريحات ساري أتت على خلفية المؤتمر الصحفي لمباراة البيانكونيري المرتقبة أمام ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، والتي شدد على صعوبتها نظرًا للإمكانيات الكبيرة لمنافسه الفرنسي.

المدرب الإيطالي قال "في هذه المستويات العالية من البطولة، إن لم تقدم أداءً فلن تحقق نتيجة، نحن سنلعب أمام فريق خطير عانى فقط من عدم الاستمرارية.".

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"لديهم جودة ولاعبين على مستوى عالٍ يمتلكون سرعات كبيرة، إنها مباراة صعبة ولكن ذلك شيء منطقي ومحتم في هذا الدور المتقدم من المسابقة، علينا تقديم أداء ممتاز وإلا فلن نحقق النتيجة المرجوة."

وعن فيروس كورونا المنتشر في إيطاليا هذه الفترة قال "إنها مشكلة أوروبية وليست إيطالية، لدينا 2500 حالة ولديهم في فرنسا 300، إذا قاموا بنفس ما قمنا به في عملية المسح فسيجدوا نفس عدد مصابينا غالبًا.".

"من حق جماهيرنا أن تكون خلفنا، هناك مشكلة وعلينا احتوائها في المقام الأول ثم حلها."

مدرب ليون: لا يمكن أن يكون لديك خطة لإيقاف رونالدو

"مستقبلي مرتبط بدوري الأبطال؟ أنيلي (رئيس يوفنتوس) أخبرني أنني هُنا لمشروع لمدة 3 سنوات، لديّ إيمان وثقة في الرئيس الذي يتحدث دومًا بصدق ووضوح."

"أشعر بالضغط أكثر في إيطاليا، فهم يريدوننا أن نحقق كل شيء، بينما في أوروبا الأمر ليس هكذا، هناك فرق أكثر قوة منّا، وهناك 10 فرقًا لديهم نفس حلمنا، ولكن من وجهة نظر المسؤولية، اللعب في إيطاليا أثقل بكثير."

"دوري الأبطال هو حلم كبير لنا، في إيطاليا الأمر بات أكثر صعوبة، منذ عشرين عامًا كُنّا أقوى بلد، الآن لدينا حلم وبتنا قادرين على تخطي الصعاب، إذا نجحنا وحالفنا الحظ، فسيكون ذلك نشوة كبيرة."

أما عن رونالدو فقال "رونالدو لاعب ساحر ومؤثر للغاية، إنه يحظى باحترام كبير ليس فقط في فرنسا بل في العالم بأسره، لقد أحرز 15-16 هدفًا في آخر 11 مباراة، إنه قوة دافعة لنا.".

وأتم كاشفًا عن موقف دوجلاس كوستا وسامي خضيرة بعد عودتهما من الإصابة "لم نقرر بعد إذا ما سيكونا ضمن قائمة الـ18 في المباراة أم لا، من المهم أن يكونا في المجموعة فهما الآن جاهزان.".

يذكر أن يوفنتوس تحت قيادة ساري يتلقى العديد من الانتقادات بسبب تواضع المستويات المقدمة حتى الآن، ورغم ذلك يحتل فريق السيدة العجوز صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو ولديه فرصة كبيرة للوصول إلى نهائي كأس إيطاليا مع استمرار الحلم الأوروبي أيضًا.