بونجاح: لم نشعر بالخوف عندما واجهنا الدحيل

بغداد بونجاح مهاجم السد القطري يرد على الانتقادات التي وصلته.

عبر الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق نادي السد القطري، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس قطر، موجهًا التهنئة إلى جماهير ناديه.

بونجاح قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أبارك للجماهير والإدارة واللاعبين والجهاز الفني، ونادي السد عريق ويتوج بالألقاب دائمًا".

المهاجم الجزائري تابع: "الحمد لله حققنا فوزًا كبيرًا على نادٍ كبير، يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ودخلنا المباراة دون خوف، وقدمنا مباراة كبيرة".

بغداد بونجاح واصل: "هذه هي الكرة، تستغل الفرص التي تأتي، واستحوذنا على المباراة في الشوط الثاني، ولعبنا لآخر دقيقة، والفوز كان مستحق لنا".

وبعد سؤاله عن الانتقادات التي طالته الفترة الماضية، قال بونجاح "جئت لنادي السد من أجل الألقاب وتسجيل الأهداف، ونعمل ما بوسعنا لإسعاد جماهيرنا ونادينا".

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وتحدث مهاجم السد عن علاقة اللاعبين بالمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث قال: "أول موسم لتشافي تحدثنا وأراد أن يكون معنا ونتوج بالألقاب، وهذا ثاني لقب له كمدرب، وإن شاء الله نساعده، وهو سيساعدنا بالعمل داخل الملعب".

واختتم بونجاح حديثه عن المنافسة على لقب الدوري، حيث قال: "مازال 6 نقاط بيننا وبين الدحيل، وسنفوز في كل المباريات حتى نواجهه، وسنكون حاسمين أمامهم لكي نتوج بلقب الدوري هذا الموسم".

السد حقق انتصارًا كبيرًا على الدحيل بأربعة أهداف دون رد، ليتوج بكأس قطر للمرة الرابعة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة.