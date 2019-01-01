بوليسيتش: نسعى لتحسين أداء تشيلسي على ملعبنا

كريستيان بوليسيتش نجم فريق تشيلسي يؤكد أن فريقه يسعى لتحسين الأداء داخل ملعبه.

أكد النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق تشيلسي يؤكد أن فريقه سيحاول تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة داخل ملعب ستامفورد بريدج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوليسيتش وأكد خلالها أن مثل تلك الأوقات التي يمر بها الفريق تكون مهمة في عملية تطوره.

وقال بوليسيتش: "بكل تأكيد الأوقات الصعبة مثل تلك تكون مثالية في إختبار شخصيتك، فالأمور لا تسير بشكل جيد لكنها في النهاية ليست في أسوأ الأحوال أيضًا".

وأضاف: "لم نحظى بالتوفيق في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، لكننا لدينا مباراة أخرى هذا الأسبوع سيكون علينا أن نضع تركيزنا عليها حتى نعوض ما فقدناه".

بعد انتظار 16 عامًا للمشاركة .. حارس وست هام يبكي في حضن والده

وأكمل: "لقد لعبنا مباراة مجنونة في وسط الأسبوع أمام فالنسيا وعندما أتينا لهنا كنا نريد نتيجة جيدة وقمنا بالعديد من الأمور الجيدة في المباراة لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأنهى تصريحاته: "نريد دومًا تقديم مستويات أفضل على ملعبنا، لقد كانت نتائجنا خارج الأرض طيبة حتى الآن لكننا نريد أن نكرر ذلك أمام جماهيرنا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد خسر أمام نظيره وست هام بهدف نظيف على ملعبه يوم الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.









