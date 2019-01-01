بوليسيتش: لست بديلًا لهازارد

بوليسيتش يتحدث عن رحلته مع تشيلسي وعن رحيل هازارد إلى ريال مدريد

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قال كريستيان بولييسيتش المنضم حديثًا إلى تشيلسي إنه لم يأت من أجل أن يكون بديلًا لإيدين هازارد.

وكان بوليسيتش قد تعاقد مع تشيلسي في يناير الماضي على أن ينضم إلى الفريق رسميًا بداية من الموسم المقبل.

وحول ذلك، قال بوليسيتش إنه متحمس لتجربته مع تشيلسي وإنه يفكر في ما سيحدث خلال الموسم الجديد من الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وأضاف: "بالتأكيد رحيل إيدين هازارد سيؤثر على تشيلسي بشكل كبير، لقد قضى هنا سنوات عديدة كان فيها النجم الأول للفريق"

وتابع: "لم أتِ إلى تشيلسي كبديل لهازارد، ولا أعرف كيف سيفكر تشيلسي في تعويض رحيل لاعبه الذي رحل إلى ريال مدريد"

وحول فرانك لامبارد قال: "لامبارد لاعب كبير وشخص أسطوري هنا في تشيلسي، متحمس للعمل معه في أجواء كتلك التي ستصنعها عودته إلى البلوز"

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يذكر أن فرانك لامبارد كان قد تولى رسميًا تدريب تشيلسي مطلع الأسبوع الحالي خلفًا لماوريسيو ساري الذي حط الرحال في يوفنتوس.