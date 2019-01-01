بوليسيتش رافضاً الحديث عن ليفربول: أسلوب تشيلسي يناسبني

الجناح الأمريكي سيرحل عن النادي الألماني بعد نهاية الموسم الحالي متوجهاً إلى تشيلسي

أعرب كريستيان بوليسيتش جناح بوروسيا دورتموند، عن سعادته بالانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

تشيلسي أعلن مؤخراً تعاقده مع بوليسيتش مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، ليبقى اللاعب بصفوف دورتموند حتى نهاية الموسم.

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وقبل 6 أشهر من بداية رحلته مع البلوز، يرى اللاعب الأمريكي أنه حقق أحد أهم أحلامه.

وقال صاحب الـ20 عاماً:"حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة، ولكن كل تركيزي الآن مع دورتموند".

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وأضاف:"أريد لعب أكبر عدد ممكن من المباريات طوال الفترة التي سأبقاها هنا".

وأما عن حصوله على اهتمام أكبر في البريميرليج:"ربما ذلك صحيحاً ولكنه ليس السبب الذي دفعني للانتقال إلى تشيلسي".

واستكمل:"أردت اللعب في إنجلترا وأنا في سن صغير جداً، لعبت بعض المباريات مع والدي هناك، الدوري لا يُصدق وبه العديد من المباريات الكبيرة".

انتقاله لتشيلسي بالتحديد:"أحب الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم وأسلوبهم يتناسب معي".

رفضه ليفربول:"لا أريد الحديث عن ذلك الآن، سعيد بقراري بالانتقال إلى تشيلسي عموماً".

هل كان قراره سيتغير لو زادت عدد مبارياته مع دورتموند:"لا لأنني أردت هذه الخطوة منذ فترة طويلة وسعيد بالتوصل لاتفاق".

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وتابع بوليسيتش:"نتمتع في دورتموند بنظام مميز يُخرج أفضل ما عند كل لاعب".

جدير بالذكر أن بوليسيتش لعب 18 مباراة بقميص دورتموند مع المدرب لوسيان فافر هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 آخرين.