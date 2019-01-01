بوفون يكشف عن موقفه من العودة للمنتخب الإيطالي

ويتحدث عن كواليس العودة المفاجئة الصيف الماضي

كشف الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون عن موقفه من العودة إلى صفوف منتخب بلاده الإيطالي للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية المقرر لها في فصل الصيف القادم.

في الوقت ذاته، تحدث عن كواليس خروجه من يوفنتوس وعودته مرة أخرى، بعد الموسم الذي قضاه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، معترفًا بأنه لم ولن يكن يتوقع العودة إلى معقل السيدة العجوز كحارس مرة أخرى، خاصة بعد تخطيه ربيعه الـ40.

وقال بطل العالم 2006 في مقابلة مع "تيكي تاكا". "كان من الصعب رفض العرض الباريسي، وكان من دواعي سروري أن يتصل بك نادٍ بهذا النوع في سن الأربعين، لقد أردت خوض تجربة مختلفة، وبالنسبة للعودة مرة أخرى لليوفي، فهذا حدث بقرار مني في إحدى الليالي في باريس".

وأضاف "قلت لنفسي ماذا ستفعل مع العائلة في إيطاليا وأنت في سن 41؟ فسخت عقدي مع باريس وقبلت على الفور عرض يوفنتوس".

وبخصوص موعد اعتزاله، قال "لا أفكر في ذلك في الوقت الراهن، يبدو وكأنني أعاني من حالة نفسية جسدية تجعلني أشعر أنني ما زالت لاعبًا مهمًا في الفريق، من الواضح أنني لا أفكر في المستقبل، لكني هادئ وسأحظى بفرصة لتقييم نفسي عندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على اللعب".

⏱ ميخيتاريان لعب هذا الموسم دقائق أكثر من أوزيل في البريميرليج.



⚠️ ملحوظة: ميخيتاريان غادر أرسنال في الثاني من سبتمبر الماضي! 😳 pic.twitter.com/kIUrhcORfR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

أما عن فكرة العودة لتمثيل أسياد الدفاع مرة أخرى، بعد الاستفاقة الأخيرة مع المدرب روبرتو مانشيني، قال "لا علاقة بوجودي في الفريق الوطني ومشروعه الشاب، هناك دوناروما فهو ألماس لامع، وهناك ميريت وآخرون، حراسة المرمى تبدو آخر مشكلات إيطاليا".