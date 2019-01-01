بوفون مدافعًا عن كونتي: لا نلومه على تدريب إنتر

تعرف على رأي بوفون في تدريب كونتي لإنتر

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

دافع جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن المدير الفني الحالي لإنتر، أنطونيو كونتي، مؤكدًا أنّه لا يلومه على تدريب الغريم التقليدي للبيانكونيري.

كونتي سبق ودرّب بوفون في يوفنتوس والمنتخب الإيطالي قبل أن يرحل إلى تشيلسي ويعود إلى إيطاليا من بوابة إنتر.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: "أحب روح كونتي، لقد كان زميلًا في الملاعب ومدربًا ليوفنتوس والمنتخب الوطني ولا يمكن أبدًا إلقاء اللوم عليه".

وأوضح: "أعرف أنّه شخص احترافي ولديه أمانة ومهنية على أعلى مستوى وحينما لا يقدم فريقه المستوى المنتظر لا ينام الليل".

الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي أكد أنّه يتفهم غضب الجمهور من تدريب كونتي لإنتر مشيرًا إلى أنّ ما فعله المدرب مع يوفنتوس لا يمكن أن ينساه التاريخ.

واختتم: "كونتي حقق معنا نتائج إيجابية وجعل الفريق في أفضل أحواله ومنح كل ما لديه لأجل يوفنتوس وبالتالي لا يجب نكران فضله أو التجاوز في حقه".

وخسر كونتي أول مواجهة ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1 ليفقد الصدارة.