بوفون يدخل التاريخ ويحطم رقم مالديني

سجل قياسي لبوفون في الدوري الإيطالي بعد تواجده في تشكيل مباراة سبال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حطّم حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون رقم أسطورة نادي ميلان باولو مالديني في المباريات التي خاضها بقميص الأندية التي لعب لها في الدوري الإيطالي.

وتواجد بوفون في التشكيل الأساسي لمباراة سبال في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

وبهذه المباراة، وصل بوفون إلى 903 مباراة في الدوري الإيطالي بقميص الأندية التي لعب لها وهي بارما ويوفنتوس، محطمًا رقم باولو مالديني الذي خاض 902 لقاء بقميص ميلان فقط.

ولعب بوفون 220 مباراة مع بارما و657 مباراة مع الفريق الذي قضى فيه أغلب مسيرته يوفنتوس.

وشارك صاحب الـ 41 عامًا للمرة الأولى في الدوري الإيطالي بشهر نوفمبر 1995 ضد ميلان بقميص بارما في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

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يذكر أن آخر مباراة خاضها جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس قبل رحيله عن الفريق إلى باريس سان جيرمان كانت أيضًا ضد هيلاس فيرونا وفي تورينو، وذلك في الثامن عشر من مايو من العام الماضي.