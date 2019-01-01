بوفون: باريس سان جيرمان أرادني أن أصبح الحارس الثاني

بوفون يبحث عن فريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جيانلويجي بوفون، عن الأسباب وراء رحيله عن باريس سان جيرمان رغم تقدمه بعرض لاستمراره في العاصمة الفرنسية، وعن خطوته المقبلة بمشواره.

وأعلن بوفون الرحيل عن بي إس جي بعد موسم وحيد في فرنسا حقق فيه لقب الدوري، ولكن رفض الاستمرار وسط عديد العروض الأوروبية.

وقال بوفون مع "كوريري": "قبل خمسة شهور توقعت أن يطلب مني بي إس جي أن أكون الحارس الثاني بحلول نهاية المسابقة، ومن وقتها فكرت في الأمر".

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وأضاف: "وصلت لاستنتاج أن الوضع لا يناسبني، ولهذا رفضت أموال ضخمة وفرصة التمديد لعام إضافي، برأيي طلبهم منطقي وعرض ضخم".

وواصل جيجي: "ولكن في سن الواحدة والأربعين لدي احتياجات عاطفية مثل البدنية، وأبحث عن الأولى بشكل أكبر، أنا في حالة من الهدوء مثل الصيف الماضي".

وختم: "وصلني عروضاً رائعة، أريد أيضاً تعلم التدريب والإدارة الرياضية، والإنجليزية بشكل أفضل، أريد توسيع الحلول المتاحة".

وأشاد بوفون بأدريان رابيو، زميله سابقاً في بي إس جي: "لاعب من طراز عالي، يملك شخصية فيدال، وقوة بوجبا، وديناميكية ماركيزيو".

وأشارت التقارير أن بوفون تلقى عروضاً من بارما، بريشيا، لاتسيو، وأخيراً من بورتو.