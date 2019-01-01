إيموبيلي يرفض تهمة المراهنات ويهدد بمقاضاة الصحف الإسبانية

تسريبات من التحقيقات زعمت مشاركة مهاجم لاتسيو في تلك الأنشطة غير القانونية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الاتهامات الموجهة إليه بالقيام بمراهنات غير شرعية، وذلك في بيان أصدره اليوم عن طريق محاميه.

وجاء البيان كالتالي:"اللاعب أخبرني بالفعل أن أتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينال من سمعته وصورته وكرامته الاحترافية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف:"بناءً عليه نحذر الجميع من نشر أخبار كاذبة تماماً غرضها التشويه".

وتبدأ الأمور هنا من التحقيق في فضية التلاعب بنتيجة مباراة فالنسيا وبلد الوليد التي ضمنت تأهل الأخير لدوري أبطال أوروبا.

في هذا الإطار نشرت الصحف الإسبانية تسريبات من التحقيقات الجارية، جاءت بذكر إيموبيلي على لسان أحد المتهمان المحتجزان في الوقت الحالي، حيث قال أن المهاجم يجري بعضاً من تلك المراهنات.