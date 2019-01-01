بوطيب يعود لتدريبات الزمالك

الزمالك يسعى لتحسين الأداء مع عودة الدوري المصري

عاد المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك المصري إلى تدريبات فريقه عقب انتهاء فترة الفحوصات الطبية الذي كان يجريها للإطمئنان على إصابته في الفترة الأخيرة، حيث عانى منها وتسببت في غيابه عن الأبيض في مباريات عدة بالموسم الماضي.

خالد بوطيب انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الدوري التركي، حيث كان الزمالك يرغب في تدعيم الفريق بمهاجم قوي ولكن لم يقدم المطلوب منه وتعرض لإصابة غاب على إثرها لفترة ليست بقليلة.

وشارك بوطيب في تدريبات فريق الزمالك بعد عودته من ألمانيا عقب الانتهاء من إجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة للاطمئنان عليها وتحديد برنامج تأهيلي للعودة للمباريات مع فريقه خلال الموسم الحالي.

الزمالك يسعى للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بعد أن فقده بسهولة في النسخة الماضية لصالح غريمه التقليدي الأهلي خلال الجولات الأخيرة من المنافسة.

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ويسعى بوطيب لفرض كلمته في التشكيل الأساسي للفريق، مع وجود منافسة قوية من مصطفى محمد مهاجم الفريق الشاب الذي يقدم مستوى مميزًا مع منتخب مصر الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث كان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر مباراة قبل كأس الأمم للشباب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانًا بتأجيل مباريات الدوري لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.​