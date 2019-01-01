تقارير - شركة تسويق إيطالية تراقب رمضان صبحي ومصطفى محمد أمام جنوب إفريقيا

أداء قوي من منتخب مصر الأوليمبي في بطولة إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك بعض وكلاء اللاعبين ومندوبين شركات التسويق ستتواجد خلال مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مصر، من أجل استكشاف بعض المواهب التي قد تكون مكسب لأندية أوروبا.

رمضان صبحي قدم مستوى مميز مع منتخب مصر الأوليمبي وهو يحمل شارة القيادة للفراعنة الصغار، وساعد الفريق للوصول إلى نصف نهائي البطولة وتفصله الآن خطوة واحدة نحو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي هي محط أنظار المنتخبات.

وأيضًا يعد مصطفى محمد من أبرز نجوم البطولة بعد أن أصبح هدافًا لها بأربعة أهداف سجلها خلال 3 مباريات في دور المجموعات بشكل مميز، وشكل خطورة كبيرة على دفاعات المنافسين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن أحد المندوبين لشركة إيطالية خاصة بتسويق اللاعبين سيتواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل لمتابعة رمضان صبحي ومصطفى محمد في اللقاء أمام جنوب إفريقيا.

رمضان صبحي معار من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي إلى الأهلي حتى نهاية الموسم وقد يكون الأبرز لتلقي عرضًا من ناد أوروبي خاصًة وأنه لعب مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي أيضًا، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك القوي الذي يتميز بضربات رأسه قد يتبع زميله ويتلقى عرضًا احترافيًا ولكن اللاعب أكد خلال الأيام الماضية أن الاحتراف سيكون عن طريق نادي الزمالك.

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وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي بعد الفوز في الـ3 مباريات بدور المجموعات وتصدر المجموعة حيث سيواجه جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وتأهل رفقة منتخب مصر من المجموعة الأولى المنتخب الغاني، بينما تأهلت كوت ديفوار كمتصدر للمجموعة الثانية.

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