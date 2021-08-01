بوصلة برشلونة تتجه إلى أولمبياد طوكيو وترصد صيدًا ثمينًا!

هل تحدث الصفقة؟

دخل مهاجم ويسكا رافا مير دائرة اهتمامات برشلونة للتعاقد معه ودعم مركز المهاجم الصريح خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد مير أحد أبرز مهاجمي الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرهن على قدراته بصورة أكبر خلال تواجده مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

صاحب الـ24 عامًا أحرز هاتريك في شباك منتخب ساحل العاج في ربع نهائي الأولمبياد، ليكون حديث الإعلام العالمي وتبدأ فكرة ضمه في مراودة مسؤولي برشلونة.

هل ينضم رافا مير إلى برشلونة؟

صحيفة "سبورت" في تقرير لها كشفت أن وكيل رافا مير، جورج مينديش، قد قام بعرض اللاعب في وقت سابق على إدارة برشلونة، غير أن الكتلان حينها رفضوا ضمه.

لكن الآن وبعد التألق الكبير في الأولمبياد، بدأت إدارة جوان لابورتا في وضع المهاجم العملاق كخيار محتمل لدعم دكة البدلاء الكتالونية في الموسم المقبل، خاصةً وأن تكلفته لن تكون عالية.

برشلونة يخطط للاستغناء عن مارتين برايثوايت وكذلك راي ماناج، وهكذا سيكون بصورة فعلية لا يمتلك سوى سيرخيو أجويرو في مركز المهاجم الصريح، وإن كان ممفيس ديباي وأنطوان جريزمان يمكنهما الأداء في هذا المركز.

لماذا التعاقد مع رافا مير فرصة جيدة لبرشلونة؟

رافا مير كان معارًا في العام الماضي من وولفرهامبتون إلى ويسكا، والآن هو يعود للذئاب ويتبقى له عام وحيد على نفاذ عقده مع النادي الإنجليزي.

لذلك، فإن وولفرهامبتون لا يمانع أبدًا أن يتخلص منه في هذا الصيف لجني الأموال، أو بحل آخر وهو بيعه بنظام المقايضة.

العلاقة المميزة التي تربط وولفرهامبتون من خلال جورج مينديش ببرشلونة تجعل المقايضة خيارًا مطروحًا بقوة، غير أنه من غير المعلوم أي الأسماء يريدها الذئاب حاليًا.

وكان وولفرهامبتون قد ضم هذا الصيف ترينكاو على سبيل الإعارة من برشلونة، وفي العام الماضي خلّص البلوجرانا من نيلسون سيميدو في صفقة ضخمة آنذاك.

كيف كانت مسيرة رافا مير في كرة القدم؟

يمكن القول أن رافا مير كتالوني قديم، حيث لعب في شباب برشلونة من 2009 حتى 2011، ثم رحل إلى موريكا ومنه إلى شباب فالنسيا، قبل أن يشتريه وولفرهامبتون في 2018 بـ2 مليون يورو.

من وولفرهامبتون أعير اللاعب إلى لاس بالماس ونوتنجهام فورست، ووصل إلى ويسكا في العام الماضي حيث كان أحد أهم نجوم الدوري الإسباني بتسجيله لـ13 هدفًا في الليجا، مع ثلاثة أهداف أخرى في كأس الملك.

إجمالًا، تبدو أرقام رافا مير جيدة، حيث لعب 179 مباراة على مختلف الأصعدة سجل خلالها 63 هدفًا وصنع 14 آخرين.

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