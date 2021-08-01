توتنهام يحرم برشلونة من نجم الأرجنتين

صفقة هامة للسبيرز..

أنهى توتنهام اتفاقه مع أتالانتا حول نجم خط دفاعه كريستيان روميرو للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الراهن، متفوقًا على أندية عدة أخرى مهتمة به في مقدمتها برشلونة.

وقدّم روميرو مستويات مبهرة في الموسم الماضي جعلته يظفر بجائزة المدافع الأفضل في الدوري الإيطالي، كما كان من أهم أسباب تتويج منتخب الأرجنتين بكوبا أمريكا.

روميرو، الذي اختير في التشكيلة المثالية لكوبا أمريكا، سيكلف خزائن توتنهام 43 مليون جنيه استرليني، وسيكون بمثابة المُعوِّض لتوبي ألدرفيرلد الذي انتقل إلى الدحيل القطري.

وكان برشلونة قد اقتحم المفاوضات مع روميرو في الفترة الأخيرة لدعم قلب الدفاع، قبل أن يتراجع بسبب السعر من جهة، وبسبب رأي المدرب رونالد كومان فيه من جهة أخرى.

المدافع البالغ من العمر 23 عامًا لا يزال رسميًا على ذمة يوفنتوس، ولكن إدارة أتالانتا ستفعل بند الشراء الموجود في عقد إعارته وتشتريه نظير 13.5 مليون جنيه استرليني فقط، ثم تبيعه لتوتنهام.

صفقة روميرو ستكون الثالثة لتوتنهام هذا الصيف بعد ضم بريان جيل من إشبيلية مقابل مبلغ مالي وإيريك لاميلا، والحصول على الحارس جوليني معارًا من أتالانتا.

وجهة نظر كومان في التعاقد مع روميرو كانت بأن برشلونة لا يحتاج إلى قلب دفاع آخر إلا في حالة رحيل صامويل أومتيتي أو كليمون لونجليه، والأمر يبدو صعب المنال من الناحية العملية حاليًا.

الجدير بالذكر أن توتنهام قد نصّب نونو سانتو مدربًا دائمًا خلفًا لجوزيه مورينيو الذي أُقيل في منتصف الموسم الماضي، ويتوقع أن يتم التعاقد مع قلب دفاع آخر بجانب روميرو بناء على رؤية المدرب البرتغالي.