بوسكيتس: ريال مدريد محظوظ بالتوقف الدولي

يشعر سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة الإسباني بالتفاؤل من وضع النادي الحالي، تحت القيادة الفنية لزميله السابق في الملاعب، تشافي هيرنانديز.

ويرى بوسكيتس أنه يمر حاليًا بواحدة من أفضل اللحظات في مسيرته الكروية، رغم تقدمه في العمر.

وأجرى بوسكيتس مقابلة مع محطة "RAC1" الإذاعية الإسبانية، تحدث فيها عن منافسة ريال مدريد، والوضع الحالي في برشلونة.

ماذا قال بوسكيتس عن تشافي؟

في بداية تصريحاته تحدث قائد برشلونة عن تشابه الوضع الحالي بما كان عليه الحال في فترة بيب جوارديولا.

وقال: "نعم جزئيًا، لدينا أفكار ونفوز بالمباريات، ونقوم بالأشياء بشكل جيد، ولدينا أسلوبنا وفلسفتنا".

وأضاف: "لكن تلك حقبة ماضية، الأمور تطورت كثيرًا، لكن على مستوى الاستمتاع باللعب والأسلوب، أعتقد ذلك".

وتابع: هناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف، لكن كرة القدم تطورت كثيرًا، وكذلك المنافسين".

وأكمل متحدثًا عن تأثير تشافي: "أعتقد أنه كانت عبارة عن مجموعة من الأشياء، وهو جزء مهم منها".

وأردف: "لقد حصل على الوقت والثقة، وعمل بجد، خاصة الأيام القليلة الأولى، لا أحد يعتقد أن الأمر كان سهلًا، كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم يعرفوا هذه الفكرة، كانت هناك الكثير من المحاولات، وفي النهاية نجح، في النهاية عندما تفوز، يصبح كل شيء أسهل بكثير".

هل يتوقع سقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

وتطرق بوسكيتس للحديث عن منافسة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، رغم تخلف برشلونة بفارق 12 نقطة عن المتصدر.

وقال: "لدينا هذا الأمل وسوف نقاتل عليه حتى النهاية، علينا أن نفوز ونأمل".

وأضاف: "لقد حققنا مشوارًا جيدًا للغاية، هذه هي العقلية التي يجب أن نحظى بها وسنقاتل على أقل فرصة".

ما هو رأيه في الكلاسيكو؟

وتحدث قائد برشلونة عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة، والفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة على "سانتياجو برنابيو" قائلًا: "من الدقيقة 20 إلى 70 كنا متفوقين كثيرًا، كان علينا أن نسجل ثلاثة أهداف أخرى، لكننا لم ننجح، كنا متفوقين كثيرًا، ومع ذلك، فإن مدريد فريق رائع دائمًا".

وأكمل: "لقد كانوا محظوظين، وربما كان حظنا سيئًا، لأنه مباشرة بعد المباراة جاء التوقف الدولي، وهو بمثابة بداية جديدة، ومباراتنا القادمة ضد ضد إشبيلية، أعتقد أننا إذا واصلنا اللعب في الدوري كان من الممكن أن يكون ميزة إضافية لنا".

واختتم بوسكيتس: "نحن على المسار الصحيح، لا أعرف ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعبين جدد، لأننا رأينا أشياء كبيرة جدًا مؤخرًا، ولكن نعم نحن نقاتل من أجل الفوز بكل شيء".

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