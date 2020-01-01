بوروسيا دورتموند يسعى للتعاقد مع هدف برشلونة

من يظفر به في النهاية؟

دخل بوروسيا دورتموند على خط المهتمين بالحصول على خدمات أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المعروف أن أونانا هو أحد أهم أهداف إدارة برشلونة في الفترة المقبلة بعدما اقتنع المسؤولون الكتلان بعدم قدرة نيتو على أن حراسة مرمى البلوجرانا في فترات غياب مارك أندريه تير شتيجن.

الدولي الكاميروني يود مغادرة ناديه الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2022 وهو ما سيجعل ثمنه غاليًا بعض الشيء.

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وبحسب تقارير تلجراف، فإن دورتموند يُريد الظفر بأونانا رغم الشائعات التي تحدثت عن اقتراب تمديد عقد رومان بوركي، الحارس الأساسي لأسود الفيستيفاليا.

برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بأونانا مع دورتموند، حيث يُعد صاحب الـ25 عامًا هدفًا من أهداف تشيلسي أيضًا لخلافة كيبا الذي سيرحل في الصيف المقبل لعدم قناعة فرانك لامبارد به.

دورتموند على وشك خسارة حارسه الثاني مارفين هيتز، الذي لا يرضى عن الدور الذي يلعبه حاليًا كبديل لبوركي رغم تقارب المستويات بينهما، مما يُعزز إمكانية ضم أونانا حال التجديد مع الحارس السويسري أيضًا.

يذكر أن دورتموند سيكون من الأندية التي لديها وفرة مالية في الميركاتو المقبل نتيجة لبيع جادون سانشو المتوقع بقيمة 100 مليون يورو، عكس برشلونة الذي بدأ في مجابهة أزمة مالية في أعقاب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.